Salle des Associations, le mercredi 11 mai à 14:00

Par une écoute et une approche bienveillante, un toucher relationnel et en utilisant comme outil l’esthétique, la socio-esthétique accompagne les aidants. Elle permet une revalorisation de l’image de soi, et redonne de l’élan. L’accompagnement socio-esthétique permet aux participants de se préserver, tout en continuant à prendre soin de la personne aidée. La séance agit comme une bouffée d’air, offrant aux aidants un moment de recul pour penser à eux, à leur santé, à leur bien-être. **Thème proposé : « Comme dans une bulle »** Virginie Lehec, Socio-esthéticienne proposera la **_fabrication de balle anti-stress et de l’auto-massage, un vrai moment d’apaisement entre huile essentielle apaisante, musique douce et exercices de respiration._** _La personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un.e professionnel.le durant la séance. (sur inscription)_

GRATUIT INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Offrez-vous une bouffée d’air, un moment de recul pour appréhender vos émotions, prenez soin de vous pour prendre soin de l’autre. Salle des Associations Place de la Mairie 50300 SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES Saint-Senier-sous-Avranches Manche

2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T16:00:00

