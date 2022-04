Aidant Bus Atelier Socio-esthétique Espace Saint-Hilaire, 19 avril 2022, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Aidant Bus Atelier Socio-esthétique

Espace Saint-Hilaire, le mardi 19 avril à 14:00

Par une écoute et une approche bienveillante, un toucher relationnel et en utilisant comme outil l’esthétique, la socio-esthétique accompagne les aidants. L’activité socio esthétique proposée par l’Aidant Bus permet de retrouver confiance en soi, un lâcher-prise, de créer du lien social et de redonner envie, vitalité et élan. Comme l’indique plusieurs participantes aux ateliers : « c’est une parenthèse pour soi, c’est prendre soin de soi pour mieux s’occuper de la personne aidée ensuite ». **Virginie Lehec,** Socio-esthéticienne proposera la fabrication et l’application d’un gommage et d’un masque, elle montrera des techniques d’automassage en douceur. Ce sera un moment pour prendre soin de sa peau du nettoyage à sa mise en beauté. **La personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un.e professionnel.le durant la séance. L’inscription est obligatoire.** _**Pour réserver ou pour plus d’informations : 02.33.68.21.35 ou [contact@aidantbus.fr](mailto:contact@aidantbus.fr).**_

Gratuit sur inscription

Offrez-vous une bouffée d’air, un moment de recul pour appréhender vos émotions, prenez soin de vous pour prendre soin de l’autre.

Espace Saint-Hilaire 74 rue de Paris à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T16:00:00