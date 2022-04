Aidant Bus : Atelier socio-esthétique en duo aidant/aidé Salle Théophile Personne, 28 avril 2022, Sourdeval.

Aidant Bus : Atelier socio-esthétique en duo aidant/aidé

Salle Théophile Personne, le jeudi 28 avril à 14:00

Venez partager un moment de douceur et de bien-être avec votre proche. **Un voyage autour des 5 sens** : musique relaxante, auto-modelage de bien-être mains et visage, senteurs apaisantes, fabrication d’une recette gourmande. Véritable parenthèse de bien-être ludique et convivial à partager entre aidants et aidés, cet atelier socio-esthétique est adapté à chacun, en fonction de ses compétences et de ses capacités, sans condition d’âge ni de pathologie. Par une écoute et une approche bienveillante, un toucher relationnel et en utilisant comme outil l’esthétique, la socio-esthétique permet une revalorisation de l’image de soi, et redonne de l’élan. Un moment unique d’échange, de plaisir, de faire ensemble, et de convivialité. **Virginie LEHEC socio-esthéticienne animera cet atelier.** _**L’inscription est obligatoire et le Pass sanitaire vous sera demandé. Pour plus d’informations : 02.33.68.21.35 ou [contact@aidantbus.fr](mailto:contact@aidantbus.fr).**_

GRATUIT SUR INSCRIPTION

Salle Théophile Personne 8 Rue Maréchal Leclerc 50150 SOURDEVAL Sourdeval Sourdeval Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T16:00:00