Aidant Bus : Atelier d’écriture Salle des Associations, 10 mai 2022, Ducey-les-Chéris.

Aidant Bus : Atelier d’écriture

Salle des Associations, le mardi 10 mai à 14:00

**_“Ecrire, ça soulage, ça fait du bien”_** Les ateliers d’écriture offrent un espace d’expression, de partage et de soutien pour les aidants. Partir d’un thème, d’une petite histoire, d’une phrase, d’un mot et laisser aller sa créativité, son imagination, utiliser l’écriture comme moyen d’expression pour exprimer son intériorité : émotions, pensées, intuition et se libérer de pensées négatives. L’écriture est source de plaisir, celui d’inventer, d’imaginer, de créer, de donner “vie” avec les mots ! Cet atelier sera animé par _Elisabeth Abécassis_, animatrice intervenante et comédienne. Cette séance permettra aussi et surtout de bénéficier d’un temps d’écoute et d’échange privilégié, en toute discrétion. **_La personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un.e professionnel.le durant la séance. (Sur inscription)_**

GRATUIT INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Salle des Associations 20 Avenue Emile Dehousse 50220 DUCEY Ducey-les-Chéris Ducey Manche



