Aïda Salander, dj set de techno, disco, house berges de la Seine, guinguette du Port, 29 août 2021, Ivry-sur-Seine. Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 21h30 à 22h30, de 17h30 à 18h30

gratuit

dj set de techno, disco, house made in Maghreb Venue de Tunisie, Aïda Salander propose des DJ sets tout en émotion et en interaction avec le public : house, disco, techno qu’elle mixe à des musiques maghrébines et orientales. Concerts -> Électronique berges de la Seine, guinguette du Port 12 quai Henry Pourchassé Ivry-sur-Seine 94200 Contact :atelier des artistes en exil 01 53 41 65 96 communication@aa-e.org https://aa-e.org/fr/ https://www.facebook.com/atelierdesartistesenexil/ https://twitter.com/aartistesenexil Concerts -> Électronique Plein air;Musique;Étudiants

© Gurbangildi Meredow

