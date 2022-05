Aïda Salander – Dj Set

Rendez-vous pour la fête de clôture du Festival de Marseille pour le Dj Set d’Aïda Salander.



La Dj tunisienne Aïda Salander, membre de l’Atelier des artistes en exil, installe derrière les platines tout son univers house, disco, techno mêlé d’influences maghrébines. Que vous ayez vu un, trois ou tous les spectacles de l’édition 2022, vous aurez probablement de nouveaux pas de danse à expérimenter !



D’autres fêtes auront lieu tout au long de l’édition… surveillez les réseaux ! Rendez-vous samedi 9 juillet à La Criée – Théâtre National de Marseille pour la fête de clôture du Festival de Marseille. Le Festival est terminé ? Eh bien non, dansons maintenant !



