Venue de Tunisie, Aïda Salander propose des DJ sets tout en émotion et en interaction avec le public : house, disco, techno qu’elle mixe à des musiques magrébines et orientales. dj set de techno, disco, house made in Maghreb berges de la Seine,guinguette du Port 12 Quai Henri Pourchassé, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne

2021-08-29T17:30:00 2021-08-29T18:30:00;2021-08-29T21:30:00 2021-08-29T22:30:00

