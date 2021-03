Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Aïda Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Aïda Halle aux Grains, 22 mars 2021-22 mars 2021, Toulouse. Aïda

Halle aux Grains, le lundi 22 mars à 20:00

### Concert de musique de chambre diffusé sur le site de l’association Aïda [**Dans le cadre des Franco-Russes**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33443/En%20direct%20%3A%20Musicales%20Franco-Russes) De Bizet à Rachmaninov, quatre aventuriers de la clarinette nous emmènent dans un voyage entre France et Russie. **Floriane Tardy**, clarinette / cor de basset

**Victor Bourhis**, clarinette / clarinette mi b

**Laurence Perry,** clarinette / clarinette basse

**David Minetti,** clarinette / cor de basset ### Programme * Chant traditionnel russe : _Les yeux noirs_

* Connesson : _Funk_

* Khachatourian : _Galop_

* Françaix : _Petit quatuor_

* Bizet : _Carmen_ (extraits)

* Rachmaninov : _Vocalise_

* Escaich : _Tango virtuoso_

* Debussy : _La fille aux cheveux de lin_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site de l’ONCT ](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct)

[Site des Musicales Franco-Russes](http://www.lesmusicalesfrancorusses.fr/) **![]()** **Infos pratiques ** Concert enregistré à la Halle aux grains de Toulouse et diffusé sur le [site de l’association Aïda ](https://www.aida.asso.fr/programmation/concert-de-musique-de-chambre)

Gratuit

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T20:00:00 2021-03-22T20:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse