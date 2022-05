Aida cinéma le majestic, 26 mai 2022, Montmorillon.

Aida

cinéma le majestic, le jeudi 26 mai à 19:30

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer l’ou-verture du Canal de Suez, Aida nous plonge dans le fantasme d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de l’intrigue, un choix impossible entre l’amour et le de-voir patriotique : une princesse éthiopienne captive et un militaire égyptien trahissent leur peuple et dé-fi ent une puissante rivale, s’unissant jusqu’à la mort. La metteure en scène hollandaise Lotte de Beer, pour ses débuts à l’Opéra national de Paris, choisit de porter un regard critique sur la représentation européenne des peuples colonisés, nous incitant à repenser notre rapport aux productions esthé-tiques du passé et du présent. Cinéma Le Majestic en partenariat avec l’Opéra national de Paris, ARTE France et Telmondis

3h, 1 entracte – en italien et sous-titré en français. Tarif Réduit :15€, Tarif normal : 16 €, Scolaires et moins de 16 ans : 12 €.

Opéra

cinéma le majestic 52 Bd de Strasbourg, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T19:30:00 2022-05-26T23:00:00