Visites guidées de l’ancienne Salle à tracer – AIA Samedi 16 septembre, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 AIA Life Designers – Salle à tracer 20 personnes maximum

Construite en 1920, la salle à tracer abritait les traceurs, des techniciens chargés de dessiner les pièces des coques en métal des navires bâtis par les Anciens Chantiers navals Dubigeon. Le bâtiment a été restauré en 2016 par la société AIA architectes qui y a installé son agence nantaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

