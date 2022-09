Visite de l’agence AIA Life Designers – Salle à Tracer AIA Life Designers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite de l’agence AIA Life Designers – Salle à Tracer AIA Life Designers, 14 octobre 2022, Nantes. Visite de l’agence AIA Life Designers – Salle à Tracer Vendredi 14 octobre, 12h30, 16h30, 17h00 AIA Life Designers

Sur inscription via le lien

Journées nationales de l'architecture

AIA Life Designers
7 bd de Chantenay
44100 Nantes
Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne
Nantes 44100
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

Bus: C1, C2, 20
Stationnement sur rue

0240381313 https://www.aialifedesigners.fr/ Nantes, quartier Bas-Chantenay, réhabilitation et extension de la Salle à Tracer, vestige patrimonial de la construction navale datant de 1915. Restauration du béton structurel, préservation du plancher dédié au dessin des coques de bateau et installation en janvier 2017 des 250 collaborateurs de l’agence d’architecture AIA LIFE DESIGNERS. En 1920, les chantiers Dubigeon dans le Bas Chantenay voient sortir de terre la Salle à Tracer, lieu emblématique de la construction navale nantaise. Jusqu’en 1970, on y dessinera les gabarits des coques de bateaux et de sous-marins, sur un vaste plancher en bois aujourd’hui classé. Depuis 2017, la Salle à Tracer connait une seconde vie. L’agence AIA Life Designers a fait le pari de transformer les lieux et de les habiter. Complètement réhabilitée, on n’y dessine désormais plus des bateaux, mais des bâtiments. A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, nous vous invitons à venir découvrir notre agence, l’histoire de sa réhabilitation et de la conservation des traces de son passé, et ses évolutions au regard des enjeux environnementaux. Pour y participer, inscrivez-vous à l’un de ces créneaux de 30 min (inscription obligatoire, 20 personnes maximum, dans la limite des places disponibles) :

• 12h30

• 16h30

• 17h00 Lien d’inscription : cliquez-ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T12:30:00+02:00

2022-10-14T17:30:00+02:00 Guillaume Satre

