Rencontre avec des artistes de l’atelier 59 Ai Pantaia Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Atelier 59 accueillant des artistes en résidence propose de les voir travailler avec exposition permanente. Ai Pantaia 59 boulevard de la Libération 13001 Marseille

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

