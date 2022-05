AI DAYS, l’événement dédié à l’intelligence artificielle Les ateliers des Capucins Brest Catégories d’évènement: Brest

**Bloquez vos agendas : les 29 & 30 juin 2022 les AI DAYS reviennent.** RDV dans quelques jours pour découvrir la programmation 2022. Cette année, retour au présentiel avec un évènement 100% présentiel ! Les AI DAYS se tiendront aux Ateliers des Capucins à Brest, les 29 & 30 juin 2022. Au programme : des conférences & ateliers pour tous les niveaux d’expertise. Pour patienter, vous pouvez revoir le replay des conférences de 2021 : [www.ai-days.bzh/ai-days](https://ai-days.bzh/ai-days) Pour leur 3ème édition, les AI DAYS reviennent en 100% présentiel pour 2 jours autour d’lA appliquée au secteur de la cybersécurité, du maritime, des PME, de la santé etc. Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest Finistère

