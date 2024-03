AI DAYS Les ateliers des Capucins Brest, mercredi 19 juin 2024.

AI DAYS L’intelligence artificielle, mieux la comprendre pour mieux l’appréhender 19 et 20 juin Les ateliers des Capucins

Début : 2024-06-19T09:00:00+02:00 – 2024-06-19T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-20T09:00:00+02:00 – 2024-06-20T12:30:00+02:00

Depuis 2020, la French Tech Brest Bretagne Ouest, sous l’impulsion du Technopôle Brest Iroise, organise un évènement autour de l’intelligence artificielle.

Notre objectif est de sensibiliser et informer et les professionnels et étudiants aux sujets de l’IA en leur donnant des clés concrètes et en ouvrant la discussion autour de ses technologies.

Lien d’inscription à venir

Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne