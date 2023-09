Les Routes Creusoises – course cycliste Ahun, 23 septembre 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Course cycliste organisée conjointement par l’AS Fransèches, le VC Gouzon et l’UC Boussac.

Passant par Ahun et Lavaveix-les-Mines, programme bientôt disponible..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 18:30:00. .

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Cycling race organized jointly by AS Fransèches, VC Gouzon and UC Boussac.

Passing through Ahun and Lavaveix-les-Mines, program available soon.

Carrera ciclista organizada conjuntamente por AS Fransèches, VC Gouzon y UC Boussac.

Pasando por Ahun y Lavaveix-les-Mines, programa disponible próximamente.

Radrennen, das gemeinsam von der AS Fransèches, dem VC Gouzon und dem UC Boussac organisiert wird.

Führt durch Ahun und Lavaveix-les-Mines, Programm in Kürze verfügbar.

Mise à jour le 2023-09-12 par Creuse Tourisme