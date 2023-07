Soirée – Balade apéro des fêtes et croyances de Saint Roch Ahun, 16 août 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

C’est la fête de Saint Roch à Ahun ! Laissons de côté un instant le côté forain et attardons-nous sur les traditions locales, les légendes et les croyances pratiquées à cette période de l’année et au fil du temps à Ahun et aux alentours.

Cette mise en jambe festive se terminera par un apéritif convivial ou même un repas exotique au plan d’eau d’Ahun, dans le cadre de la fête de Saint Roch (à choisir et à régler sur place auprès d’Aurore de Cuisine du Monde »)

RDV à 17h au parking du plan d’eau

Durée 1h45

Sur inscription.

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . EUR.

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



It’s the feast of Saint Roch in Ahun! Let’s put the fairground aside for a moment and linger over the local traditions, legends and beliefs practiced at this time of year and throughout the ages in and around Ahun.

This festive get-together concludes with a convivial aperitif or even an exotic meal at the Ahun lake, as part of the Saint Roch festival (to be chosen and paid for on site with Aurore de Cuisine du Monde)

Meet at 5 p.m. at the plan d?eau parking lot

Duration 1h45

Registration required

Es la fiesta de San Roque en Ahun Dejemos a un lado la feria y conozcamos las tradiciones, leyendas y creencias locales que se practican en esta época del año y a lo largo de los años en Ahun y sus alrededores.

Esta introducción festiva terminará con un aperitivo de convivencia o incluso una comida exótica en el lago de Ahun, en el marco de la fiesta de Saint Roch (a elegir y pagar in situ con Aurore de Cuisine du Monde)

Cita a las 17 h en el aparcamiento del lago

Duración 1h45

Inscripción obligatoria

Es ist das Fest des Heiligen Rochus in Ahun! Lassen wir für einen Moment die Schaustellerei beiseite und widmen wir uns den lokalen Traditionen, Legenden und Glaubensrichtungen, die zu dieser Jahreszeit und im Laufe der Zeit in Ahun und Umgebung praktiziert werden.

Diese festliche Einstimmung endet mit einem geselligen Aperitif oder sogar einem exotischen Essen am Plan d’eau d’Ahun im Rahmen des Festes des Heiligen Rochus (zu wählen und vor Ort bei Aurore de Cuisine du Monde zu bezahlen)

Treffpunkt: 17 Uhr auf dem Parkplatz des Plan d’eau

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Creuse Sud Ouest