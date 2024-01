Nos jardins Ahun, jeudi 25 janvier 2024.

Nos jardins Ahun Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 19:00:00

fin : 2024-01-25 20:15:00

Les jardins ouvriers d’un quartier vont être rasés pour construire un nouveau centre commercial. Deux jeunes tentent de s’opposer à cette disparition. Pour l’une, ce jardin est un morceau de son enfance et le lien intime que son père entretient avec le vivant. Pour l’autre, c’est le refus d’une décision sans concertation qui impacte leurs vies. Mais un troisième camarade y voit le progrès et la modernité… Inspirée par la dimension écologique et sociale des jardins ouvriers, la compagnie a imaginé une fable contemporaine en abordant les jardins à la française comme objet esthétique de pouvoir.

A partir de 15 ans. Par la compagnie du Double Amine Adjina & Emilie Prévosteau.

Lieu-dit Le Chaussadis

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com



