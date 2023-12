LOTO PAR SMILING NURSES – AHUILLÉ Ahuillé Catégories d’Évènement: Ahuillé

Début : 2024-01-07 12:00:00

L'association Smiling Nurses organise un LOTO afin de financer leur stage au Cambodge.

L’association Smiling Nurses organise un LOTO afin de financer leur stage au Cambodge

Loto animé par Maxime 35

Tarifs : 2€ la carte • Le 7 janvier 2024 à 14h (ouverture des portes à 12h)

• Inscriptions jusqu’au 5 janvier au 0663248080

• Restauration et buvette sur place

• Ahuillé, salle des Lavandières EUR. Ahuillé 53940 Mayenne Pays de la Loire

