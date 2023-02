Ahu Sendilmen – Dopamine (Paris) PALAIS DES GLACES – SALLE 2 PARIS Catégories d’Évènement: 75010

Ahu Sendilmen – Dopamine (Paris) PALAIS DES GLACES – SALLE 2, 9 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-04-27 21:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. A² PRODUCTION (2-1088175) présente AHU SENDILMEN dans DOPAMINEComment trouver du plaisir à long terme dans le monde d'aujourd'hui ?Nous sommes devenus des junkies. Drogués par la recherche constante de nouveauté, nous donnons notre temps, notre argent, notre cerveau et nos yeux. Notre identité pour quelques shoots de dopamine. Ça va vite, ça bouge, ça a l'air bien parce qu'on n'a plus le temps de se demander si ça l'est.Ce spectacle nous plonge dans le moment présent, le plaisir qui dure et dans la joie d'être vivant ! DOPAMINE est une manière de relativiser et de prendre du recul. Ici, pas de morale, juste un état des lieux de notre époque. Ou comment puiser le meilleur dans le pire, avec le rire !Artistes : Ahu Sendilmen Mise en scène par : Nabla LevisteDurée du spectacle : 1H

