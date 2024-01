Ahu, l’enfant manchot Espace culturel Armorica Plouguerneau, mardi 23 avril 2024.

Ahu, l’enfant manchot Espace culturel Armorica Plouguerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 18:00:00

fin : 2024-04-23

Théâtre jeune public.

Compagnie Ar Vro Bagan.

A 15h00 et 18h00 / Durée 1 heure.

L’histoire se déroule il y a environ 20 000 ans en Armorique. Ahu est un adolescent né manchot. Du fait de son infirmité, il est moqué et rejeté par les autres. Jamais il ne sera un bon chasseur ni un grand guerrier. Il en souffre. Un jour, il découvre par hasard l’art de la peinture ; il trouvera ainsi sa place dans la société, reconnu et respecté des autres. La pièce est un voyage dans la préhistoire et une reflexion sur le handicap.

Gwechall-gozh e oa ur paotr, Ahu e anv, ganet mougn. Ne c’helle ket chaseal na mont d’ar brezel evel ar baotred all. Maleürus e oa ! Kavout a raio an doare da vezañ digemeret mat gant ar re all. Gwelet e vez, er pezh-c’hoari, petra e oa ar vuhez ugent mil bloaz, ha penaos e c’hell, en dervezh hirio ivez, ar re nammet (ampechet) bevañ asambles gant an dud all..

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier
Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne



