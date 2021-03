Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Aho Ssan : Simulacrum – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aho Ssan : Simulacrum – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 27 mars 2021-27 mars 2021, Nantes. 2021-03-27 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Concert. Aho Ssan est le nom de scène de Niamké Désiré, compositeur électronique parisien, qui crée ses propres instruments numériques. Très actif, il a également travaillé pour le cinéma, collabore régulièrement avec l’IRCAM, a joué au festival prescripteur Atonal à Berlin en 2019. Son premier album, Simulacrum, signé sur l’excellent label anglais Subtext, est inspiré par la lecture du sociologue Jean Baudrillard autant que par sa jeunesse passée dans les banlieues parisiennes. En 7 morceaux, l’artiste déploie une odyssée sonore vibrante, dans laquelle s’entremêlent des plages lumineuses très cinématographiques à des rafales électro-techno denses qui prennent toute leur ampleur en live. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu EN LIGNE / EN VISIO Ville Nantes