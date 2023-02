Ahmed Sparrow – Le Métropole (Paris) LE METROPOLE, 9 février 2023, PARIS.

AHMED SPARROW

Ahmed Sparrow se voyait faire une carrière dans le football mais une sombre histoire de ligaments croisés l'a empêché de devenir le futur Zidane, il choisit donc de se tourner vers la comédie.

Il débute sa carrière artistique à l'Ecole de la Comédie Musicale, avant de continuer dans le stand-up notamment au sein du Jamel Comedy Club, Montreux Comedy Festival, et de partager la scène de Gad Elmaleh, Roman Frayssinet, Redouane Bougheraba… 

Depuis plus de cinq ans, Ahmed Sparrow aborde sur scène des thématiques actuelles et personnelles, qu'il tourne en dérision avec beaucoup de malice. Il se plait également à improviser avec son public de manière spontanée et bienveillante, profondément inspiré par la singularité et la folie de son public.

LE METROPOLE PARIS 39 rue du Sentier 75002

