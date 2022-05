Ahmed Sparrow, 22 juin 2022, .

Ahmed Sparrow

2022-06-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-23

22 22 Longtemps Ahmed Sparrow voulait faire une carrière dans le football mais comme ce n’était pas le futur Zidane, il choisit de se tourner plus logiquement vers la comédie. r r nIl débuta sa carrière dans la comédie musicale, plus précisément avec un passage à l’Ecole de la Comédie Musicale, avant de continuer dans la comédie. r r nDans le stand-up depuis plus de quatre ans, Ahmed Sparrow aborde plusieurs thèmes tel que la famille, l’éducation nationale, le sport, des rapport hommes-femmes, voire la déradicalisation. Sujets qu’il tourne en dérision avec beaucoup de malice.

Pour la première fois, l’humoriste va monter sur scène pour présenter son seul en scène, ne loupez pas cette occasion, à la Fontaine d’Argent

