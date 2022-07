Ahmed Mouici au Bugue Le Bugue, 19 juillet 2022, Le Bugue.

Ahmed Mouici au Bugue

2022-07-19 – 2022-07-19

Ahmed Mouici connaît son premier succès avec le groupe Pow Wow avec lequel il sort le titre « Le chat ». Le single devient un tube et se classe directement dans le Top 50 dès la 1ère journée.

Dans les années 2000, il est repéré par Eli Chouraqui et Pascal Obispo et intègre la troupe de la comédie musicale « Les 10 commandements ». Il y interprète alors le personnage de Ramsès.

Le spectacle est un véritable triomphe à la fois en France mais aussi en Asie.

Porté par ce succès, Ahmed Mouici signe chez WEA et sort alors son 1er album « Je prends le temps ».

Le chanteur confirme son talent et devient l’une des plus belle voix françaises. Il participe alors à différents projets en solo ou avec son nouveau groupe Ahmed & The Golden Moments.

En 2021, il sort un nouvel album intitulé « Une Pinte de Blues ».

Découvrez cette voix extraordinaire lors de son concert au camping du rocher de la Granelle mais aussi dans d'autres camping Paradis durant l'été 2022

