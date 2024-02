AHMED MADANI | INCANDESCENCES Colmar, mardi 20 février 2024.

9 jeunes de quartiers populaires, dont les parents ont vécu l’exil, se rencontrent et se racontent. Entre héritage familial et rêves d’avenir, ils témoignent sans détour et avec humour de la construction de leur vie. Comment faire avec les traditions¿? Avec leurs rencontres amoureuses ? Avec les notions de masculin et féminin dans un monde où l’on interroge les genres ? Quelles vies familiales rêver ?

À partir de leurs témoignages, Ahmed Madani livre une performance sociale, politique et poétique qui donne à entendre la voix d’une jeunesse rarement entendue, poussée par un vent de liberté, de joie et d’espérance.

À partir de 15 ans EUR.

Date : 2024-02-20 20:00:00

Début : 2024-02-20 20:00:00

fin : 2024-02-20 21:50:00

13 rue d’Amsterdam

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est salle.europe@colmar.fr

