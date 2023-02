Ahma Valentine x Swan Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ahma Valentine x Swan Les Disquaires, 1 février 2023, Paris. Le mercredi 01 février 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Accès concert : 5 EUR

Découvrez Ahma Valentine en co-plateau avec Swan pour démarrer ce mois de février en musique ! Ahma Valentine commence par des reprises d’artistes qu’elle admire et ressent rapidement le besoin de s’exprimer au travers de ses propres créations. Elle sort désormais ses premiers projets, mélange de ses diverses inspirations musicales. De la scène électronique, au rap français en passant par la variété française, Ahma Valentine nous livre son interprétation de la musique et sa sensibilité au travers de compositions personnelles, reflets de son univers éclectique. Swan est une chanteuse, compositrice et productrice belgo-suisse de 27 ans basée à Paris. A travers son premier EP « Games » sorti en décembre 2021, elle fait voyager l’auditeur au coeur de ses années de jeune adulte grâce à des morceaux aux mélodies entraînantes, mélangeant folk et pop orchestrale. Sur scène, elle interprète son répertoire de chansons anglophones multi-instrumentales qui vont de la valse à la pop dansante en passant par des piano-voix, mélangeant jazz et soul contemporaine avec une texture vocale riche et envoutante. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://lesdisquaires.com/

Ahma Valentine x Swan

