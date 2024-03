Ahinama Latté Marseille 2e Arrondissement, samedi 9 mars 2024.

Ahinama Latté Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ahinama vous donne rendez-vous au Latté pour une soirée concert cubain.

Trois grands artistes de la scène cubano-marseillaise réunis pour vous proposer une soirée pleine de joie, dansante et chantante ! Leur répertoire vous fera voyager sur des grands airs de la musique cubaine, et d’autres moins connus, arrangés et composés pour l’occasion à la sauce Ahinama !



Vous ne pourrez pas rester assis !



Maura Isabel Garcia, pianiste et chanteuse

Yoandy San Martin, percussionniste et compositeur

Ernesto Montalvo Reyes, chanteur et trompettiste de musique traditionnelle cubaine et de musique classique et contemporaine 7 7 EUR.

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

