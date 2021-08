« Ahhhh! » par le Collectif des Baltringues Salle des fêtes de Taisnières-sur-Hon, 2 octobre 2021, Taisnières-sur-Hon.

« Ahhhh! » par le Collectif des Baltringues

Salle des fêtes de Taisnières-sur-Hon, le samedi 2 octobre à 15:00

« Christelle est dans son lit. C’est une adulte mais elle a encore un doudou, et alors ? Ce soir, ses monstres sont venus en nombre. Pas de chance, elle doit absolument dormir. Demain, elle a rendez-vous avec madame Blissenbec, sa chef au travail. Christelle se rassure, elle va chanter son rituel et faire disparaître les monstres. D’habitude ça fonctionne mais cette fois… Ça ne marche pas ! Que se passe-t-il ? Que lui veulent-ils ? Vont-ils lui ronger les pieds ? Tirer ses cheveux ? Quand Christelle a peur, elle lit un livre, et puis qui sait, peut-être que les monstres aimeront ça ? Retarderont-ils l’exécution de leur plan diabolique ? Ça marche, elle en lit un, puis deux, les monstres ont l’air détendus, il y en a même un qui a rigolé. Et s’ils n’étaient pas si méchants que ça, ils pourraient même devenir amis ? Ce spectacle centré sur la littérature jeunesse aborde les thèmes de la peur, des cauchemars et comment les surmonter. On voyage avec gourmandise entre les livres et le théâtre en compagnie d’un valeureux canard, d’un énorme Gruffalo, un tas de cauchemars rigolos et bien d’autres choses encore… »

GRATUIT

Jeune public à partir de 3 ans

Salle des fêtes de Taisnières-sur-Hon Taisnières-sur-Hon Taisnières-sur-Hon Nord



