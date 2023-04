Brocante Village, 21 mai 2023, Ahetze.

Plus de 150 exposants, tous les 3 èmes dimanche de chaque mois..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 15:30:00. .

Village

Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



More than 150 exhibitors, every 3rd Sunday of each month.

Más de 150 expositores, cada tercer domingo de mes.

Über 150 Aussteller, jeden 3. Sonntag im Monat.

