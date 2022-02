Ahargo lasterkaz trail Barcus, 23 avril 2022, Barcus.

Ahargo lasterkaz trail Barcus

2022-04-23 09:00:00 – 2022-04-23

Barcus Pyrénées-Atlantiques Barcus

12 EUR C’est reparti pour la 7ème édition d’Ahargo Lasterkaz !

La Course Ahargo lasterkaz (Ahargo en courant) se décline en plusieurs disciplines, parcours, niveaux de difficultés :

– 7h30 : accueils des participants et remise des dossards

– 9h15 : trail 21 km 1300 D+

– 9h20 : randonnée 10 km 550 D+

– 9h45 : trail 12 km 650D+

– 10h00: course enfants 1.5km « Oilarrak »

– 10h15 : course enfants 800m « Xitxak »

Seront récompensés : les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes des trails 21 km et 10 km.

C’est reparti pour la 7ème édition d’Ahargo Lasterkaz !

La Course Ahargo lasterkaz (Ahargo en courant) se décline en plusieurs disciplines, parcours, niveaux de difficultés :

– 7h30 : accueils des participants et remise des dossards

– 9h15 : trail 21 km 1300 D+

– 9h20 : randonnée 10 km 550 D+

– 9h45 : trail 12 km 650D+

– 10h00: course enfants 1.5km « Oilarrak »

– 10h15 : course enfants 800m « Xitxak »

Seront récompensés : les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes des trails 21 km et 10 km.

+33 6 64 82 75 38

C’est reparti pour la 7ème édition d’Ahargo Lasterkaz !

La Course Ahargo lasterkaz (Ahargo en courant) se décline en plusieurs disciplines, parcours, niveaux de difficultés :

– 7h30 : accueils des participants et remise des dossards

– 9h15 : trail 21 km 1300 D+

– 9h20 : randonnée 10 km 550 D+

– 9h45 : trail 12 km 650D+

– 10h00: course enfants 1.5km « Oilarrak »

– 10h15 : course enfants 800m « Xitxak »

Seront récompensés : les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes des trails 21 km et 10 km.

jogging-plus

Barcus

dernière mise à jour : 2022-02-08 par