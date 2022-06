Ahamada Smis Trio, 4 juillet 2022, .

Ahamada Smis Trio

2022-07-04 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-04 22:30:00 22:30:00

Musicalement Ahamada Smis est né dans la culture hip-hop, baignant dès le début des années 90 à Marseille dans la même vague bouillonnante qui révéla IAM, Fonky Family ou 3ème Oeil. Mais il complète cette aventure d’une quête vers ses racines comoriennes et africaines.



Ahamada Smis est un artiste investi d’une conscience citoyenne et du souci de la transmission et du dialogue.

À pas de fourmi et humblement, il poursuit un parcours richement atypique qui tente d’éclairer les consciences et d’apaiser les violences du monde réel par la poésie, l’écoute et la mise en valeur des sentiments humains.

LES FADAS DE MUSIQUE sont l’expression musicale qui fait résonner les grandes valeurs des Fadas du Monde dans tout Martigues !

