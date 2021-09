Marseille Médiathèque Salim-Hatubou Bouches-du-Rhône, Marseille AHAMADA SMIS Médiathèque Salim-Hatubou Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Médiathèque Salim-Hatubou, le mardi 19 octobre à 20:00

Chanson francophone et sonorités de l’Océan Indien Né dans la culture hip-hop, dès le début des années 90, Ahamada Smis se l’est approprié en y ajoutant le fruit de sa quête vers ses racines comoriennes et africaines. Avec Air, son nouvel album, Ahamada devient pleinement chanteur et réunit des rythmes de l’océan Indien. Il joue au luth gaboussi et à la harpe dzenzé en compagnie d’orfèvres : Christophe Isselée (guitare, oud) et Ibrahim Mfougoulie (percussions). Tout public. Guests : Sam Karpienia & Anass Zine.

Médiathèque Salim-Hatubou 1 Rue des Frégates, 13015 Marseille

2021-10-19T20:00:00 2021-10-19T21:00:00

