AHAMADA SMIS « AIR » en concert au 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory, 30 septembre 2021, Paris. Le jeudi 30 septembre 2021 de 20h30 à 22h

Ahamada Smis est en concert au 360 Paris Music Factory pour présenter « Air », sa nouvelle création mélangeant ses influences comoriennes et françaises. Avec cette nouvelle création, Ahamada Smis embrasse la chanson française en se reposant sur ces rythmes issus de danses traditionnelles de l’océan Indien, principalement des Comores. Avec des textes chantés en français et en Swahili, le poète multi-instrumentiste aborde des thèmes de société liés notamment à la situation de son archipel natal. Distribution Ahamada Smis – Chant, Gabousse, Dzenze, Kayamba

Reggie Washington – Basse

YUL – Batterie

Christophe Isselée – Guitare, Oud

Concerts -> Chanson française Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

Contact :Le 360 Paris Music Factory contact@le360paris.com https://le360paris.com/

Le 360 Paris Music Factory

