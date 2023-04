Visite découverte de la ferme en agroécologie Ahalen Lurrak Ahalen lurrak Oneix Catégories d’évènement: Oneix

Visite découverte de la ferme en agroécologie Ahalen Lurrak Ahalen lurrak, 3 juin 2023, Oneix. Visite découverte de la ferme en agroécologie Ahalen Lurrak Samedi 3 juin, 10h00 Ahalen lurrak Sur inscription, limité à 20 personnes. Durée environ 2 heures. Visite commentée de la ferme en agroécologie. Ahalen lurrak Quartier Arla 64120 Oneix Oneix 64120 Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 52 58 51 86 https://cdvarin.wixsite.com/ahalen-lurrak [{« type »: « email », « value »: « odile.fabregue@gmail.com »}] Au Pays Basque, une ferme en agroécologie où s’harmonisent bois, prairies, sources et rivières et bien d’autres biotopes. Un lieu visant à l’autonomie, en harmonie avec la terre nourricière… mais pas que. Accès pédestre. Parking route d’Arla à 100 mètres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

