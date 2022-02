« Ah zut, c’est ça les paroles? » – Semaine de l’égalité Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

Bibliothèque de la Cité, le dimanche 6 mars à 14:00

Amal Alpha est une KJ, une Karaoké-Jay. Elle organise régulièrement des queeraokés, ainsi que des ateliers de détournement de paroles de chansons à des fins militantes. Elle nous propose une présentation et discussion ouverte autour des chansons de karaoké. Lorsque l’on monte sur scène, on engage son corps et on se rend vulnérable. Quelles sont les chansons qu’on choisit? A-t-on prêté attention aux paroles de nos tubes préférés, ceux que nous connaissons le mieux? Que se passe-t-il lorsqu’elles ne nous conviennent pas ou contiennent des propos blessants? Cette discussion (1h environ) est suivie par un atelier de réécriture collective, qui pourra, pour les personnes qui le souhaitent, être finalisé par un chant en chœur du fruit de l’atelier! Toujours sans obligation. Vous pourrez retrouver cette chanson écrite collectivement dans le répertoire des karaokés détournés de Amal Alpha. _Atelier ouvert autant aux personnes qui restent dans le public des karaokés qu’à celles qui mettent plusieurs fois leur nom dans la liste d’attente, ou à celles qui détestent le karaoké._ Retrouvez également Amal Alpha le samedi 5 mars, 17h-20h, pour le Queeraoké (infos dans ce même agenda).

Gratuit

Réécriture féministe de chansons avec Amal Alpha : discussion et atelier Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T17:00:00

