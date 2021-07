Versailles Royale Factory Versailles, Yvelines AH QU’IL EST BON D’ÊTRE UNE FEMELLE – CÉLINE FRANCES Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

AH QU’IL EST BON D’ÊTRE UNE FEMELLE – CÉLINE FRANCES Royale Factory, 10 septembre 2021, Versailles. AH QU’IL EST BON D’ÊTRE UNE FEMELLE – CÉLINE FRANCES

du vendredi 10 septembre au samedi 11 septembre à Royale Factory

Dans ce one woman show délirant, Céline a une tête qui sans rien dire nous permet déjà de rire. Pétillante et pleine d’énergie, elle vous propose des personnages hauts en couleurs. Céline ose et n’a peur de rien ! Elle incarne des femmes déjantées, certaines au bord du burnout, mais toutes ont un point commun : le pouvoir de vous faire pleurer de rire. Un one woman show à ne pas rater, que l’on soit une « femelle » ou non !

22 euros tarif normal, 18 euros tarif abonné (demandeur emploi, étudiant – 25 ans, retraité + 65 ans, abonné)

Une galerie de femmes barrées ! Leur pouvoir commun : vous faire pleurer de rire. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T22:00:00;2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Royale Factory Versailles