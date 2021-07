Ah les belles photos ! Nathalie Boulouch Guingamp, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Guingamp.

Guingamp Côtes d’Armor

Prenant pour point de départ les projections organisées à Poilley par Madeleine de Sinéty, cette rencontre propose d’évoquer la pratique de la couleur en photographie et les usages de la diapositive durant la décennie charnière des années 1970. Nathalie Boulouch est maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain et photographie à l’université Rennes 2. Ses recherches s’attachent à l’histoire de la photographie couleur du XIXe siècle à nos jours et aux usages de l’image fixe projetée.

info@gwinzegal.com +33 2 96 44 27 78 http://www.gwinzegal.com/

