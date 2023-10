Savoir-faire abatjouriste et tapissière d’ameublement Ah la belle Assise ! La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La ferte-saint-aubin

Loiret Savoir-faire abatjouriste et tapissière d’ameublement Ah la belle Assise ! La Ferté-Saint-Aubin, 20 octobre 2023, La Ferté-Saint-Aubin. Savoir-faire abatjouriste et tapissière d’ameublement Vendredi 20 octobre, 09h30 Ah la belle Assise ! « Ah la belle assise ! » est un atelier de réfection de sièges, canapés et fauteuils en tapisserie traditionnelle (crin végétal). Je réalise également des voilages et abat-jour contrecollés (réfection et création). Ah la belle Assise ! 330 route des Trays 45240 La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T10:00:00+02:00

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T10:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: La ferte-saint-aubin, Loiret Autres Lieu Ah la belle Assise ! Adresse 330 route des Trays 45240 La Ferté-Saint-Aubin Ville La Ferté-Saint-Aubin Departement Loiret Lieu Ville Ah la belle Assise ! La Ferté-Saint-Aubin latitude longitude 47.716274;1.928422

Ah la belle Assise ! La Ferté-Saint-Aubin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-saint-aubin/