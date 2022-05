Ah Kwantou ! (Afro-Caribbean / Ghana Music), 6 juillet 2022, .

Ah Kwantou ! (Afro-Caribbean / Ghana Music)

2022-07-06 21:00:00 – 2022-07-06 22:30:00

EUR Ah ! Kwantou est une invitation à la danse !

Sa musique puise son impétuosité dans la transe, entre la musique folk africaine, le blues et la musique des Caraïbes. Ce septet instinctif et enjoué est généreusement mené par la guitare et la voix de Kyekyeku, talentueux musicien et compositeur ghanéen originaire d’Accra.

Réservation conseillée.

Petite restauration sur place à partir de 19h.

