Ah ! Colo-Lanta ! Le relais de Chantelouve

Ah ! Colo-Lanta ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 27 juillet – 3 août Le relais de Chantelouve 560

Début : 2024-07-27T10:00:00+02:00 – 2024-07-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:00:00+02:00 – 2024-08-03T17:00:00+02:00

Attention, “challengers” en herbe ! Une expérience authentique en pleine nature vous attend, sous les étoiles scintillantes et les tentes accueillantes, pour des jeux variés et des défis sportifs.

Vous serez répartis en plusieurs équipes, chacune chargée de construire sa propre cabane et son totem. Vous devrez faire preuve de rapidité, d’adresse et de logique pour relever les nombreux défis qui vous attendent.

L’hébergement sera sous tentes marabouts équipées, dans le parc du centre.

Un guide de montagne expérimenté vous enseignera les rudiments de la survie et les secrets des aventuriers aguerris. Vous pourrez également tester votre agilité à l’escalade, votre précision au tir à l’arc et votre endurance lors d’une séance de kayak sur le lac de Laffrey.

Mais le plus grand défi sera de cogiter en stratégie d’équipe pour remporter le fameux totem. Qui sera capable de créer la cohésion la plus forte pour remporter ce prix ?

Randonnées en pleine nature, baignades dans le lac, soirées étoilées à observer les constellations… l’aventure n’attend plus que vous !

Êtes-vous prêt(e)s ? « L’aventure commence maintenant ! » Prenez votre sac à dos et suivez-nous !

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

