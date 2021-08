Roissy-en-France Centre Culturel L'Orangerie Roissy-en-France, Val-d'Oise Agustín Galiana Centre Culturel L’Orangerie Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

Agustín Galiana

Centre Culturel L'Orangerie, le dimanche 10 octobre à 17:00

Centre Culturel L’Orangerie, le dimanche 10 octobre à 17:00

Chanteur et acteur, Agustín Galiana est incontestablement un artiste aux multiples talents. Personnage central de la série Clem (il joue Adrian, le fils de Victoria Abril), gagnant de la 8e saison de Danse avec les stars, Agustín enchaîne les téléfilms, les séries et les films à succès. Côté chanson, après deux premiers albums en Espagne, son pays natal, son troisième album éponyme est sorti en France en septembre 2018 et s’est classé directement 3e du top album. Ses clips C’était hier et T’en va pas comme ça totalisent chacun 3 millions de vues sur YouTube. En scène, ce crooner des temps modernes, au charmant accent ibérique, va faire vibrer nos corps et nos cœurs, à travers ses chansons françaises aux rythmes latinos. Ses concerts sont comme lui, solaires, tourbillonnants, chaleureux.

Sur réservation

Centre Culturel L'Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T18:30:00

