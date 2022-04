Agujetas Chico et Beatriz Morales : Flamenco sin sulfitos Flamenco en France Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Agujetas Chico et Beatriz Morales : Flamenco sin sulfitos Flamenco en France, 13 mai 2022, Paris. Du vendredi 13 mai 2022 au samedi 14 mai 2022 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h30

. payant Normal : 25 € Réduit : 15 € = Adhérents, Chômeurs, Étudiants

Un duo de choc pour un flamenco sans additifs avec le chanteur et guitariste Agujetas “Chico” et la bailaora Beatriz Morales, danseuse explosive. “Flamenco sin sulfitos“ est un projet conçu par le duo Antonio “Agujetas Chico” et la bailaora Beatriz Morales. Antonio et Beatriz unissent leur trajectoire artistique dans cette pièce originale, à l’image de leur flamenco. Pour le titre, Antonio a fait une analogie entre le vin naturel, qu’il décrit comme plein de vie et en transformation permanente, et le flamenco : “C’est un flamenco vivant, sans additifs. Ni vieux, ni moderne mais actuel.” Antonio “El Agujeta Chico”, est né à Jerez en 1983, et est fils de Dolores “La Agujeta” et petit-fils de Manuel “Agujetas”. Ses oncles Manuel et Antonio sont aussi de remarquables cantaores. Il a commencé à chanter et à jouer de la guitare très tôt. Il n’avait que 11 ans lorsqu’il accompagnait sa mère dans ses performances. Très jeune, il s’émancipe et toujours avec sa guitare sur le dos, il parcourt une grande partie de l’Espagne, en partageant avec des musiciens de genres variés, ce qui forgera à la longue son style si particulier. Ses performances sont quelque peu inhabituelles car il fait partie des rares chanteurs à pouvoir s’accompagner lui-même à la guitare dans l’histoire du flamenco. Il a accompagné le chant de sa mère Dolores La Agujeta à Flamenco en France en 2007, pour une soirée de flamenco “en famille”. Il est accompagné de la danseuse explosive Beatriz Morales, originaire de Jerez elle aussi, et spécialiste de la buleria. Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris Paris Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/recital-guitare-mathias-berchadsky-2022-03-22 0143489992 info@flamencoenfrance.fr https://fr-fr.facebook.com/flamencoenfranceparis https://fr-fr.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/flamenco-sin-sulfitos-agujetas-chico-y-beatriz-morales

©D.R. Flamenco sin sulfitos Agujetas Chico et Beatriz Morales à Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Flamenco en France Adresse 33 rue des Vignoles Ville Paris lieuville Flamenco en France Paris Departement Paris

Flamenco en France Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Agujetas Chico et Beatriz Morales : Flamenco sin sulfitos Flamenco en France 2022-05-13 was last modified: by Agujetas Chico et Beatriz Morales : Flamenco sin sulfitos Flamenco en France Flamenco en France 13 mai 2022 Flamenco en France Paris Paris

Paris Paris