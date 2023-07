Concert – Nora Kamm – Millau Jazz Festival Aguessac, 16 juillet 2023, Aguessac.

Aguessac,Aveyron

JAZZ EN BALADE Depuis sa création, le Millau Jazz Festival propose des concerts décentralisés dans les villages du Sud-Aveyron. Cette année, retrouvez Nora Kamm à Aguessac..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Aguessac 12520 Aveyron Occitanie



JAZZ EN BALADE Since its inception, the Millau Jazz Festival has offered decentralized concerts in the villages of South Aveyron. This year, Nora Kamm will be in Aguessac.

JAZZ EN BALADE Desde su creación, el Festival de Jazz de Millau ofrece conciertos descentralizados en los pueblos del sur de Aveyron. Este año, Nora Kamm estará en Aguessac.

JAZZ EN BALADE Seit seiner Gründung bietet das Millau Jazz Festival dezentralisierte Konzerte in den Dörfern des Süd-Aveyron an. Dieses Jahr treffen Sie Nora Kamm in Aguessac.

Mise à jour le 2023-06-14 par Millau en Jazz