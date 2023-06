SPORT ET NATURE AGUDES Gouaux-de-Larboust, 31 juillet 2023, Gouaux-de-Larboust.

« Cette année, le Service Enfance jeunesse du Passage d’Agen propose aux jeunes de de 12-17 ans un séjour Montagne. L’enjeu est de pouvoir offrir la possibilité de partir en vacances aux jeunes passageois.

Soutenu par le dispositif « vacances apprenantes » mis en place par l’état, les jeunes prioritaires (décrocheurs, zones politiques de la ville ou rurales, familles mono parentale …) pourront bénéficier de tarifs avantageux. »

Organisé par l’équipe de la Maison Des Jeunes du Passage d’Agen, le séjour accueillera 24 jeunes de 12 à 17 ans, hébergés dans le Centre UCPA de Gouaux de Larboust (31) à quelque kilomètre de Luchon.

Avant le départ

• Une réunion d’information familles aura lieu le lundi 17 juillet à Rosette à 19H.

Le séjour

Les activités :

Via ferrata : Une journée en groupe + 3 moniteurs diplômés brevet d’état

Canyoning : Une demi-journée par demi groupe + 2 moniteurs diplômés brevet d’état

Randonnée pédestre : en groupe encadrés par l’équipe du séjour 4 animateurs en suivant les chemins de randonnées balisés pour aller au lac d’Ôo (environs 2h30 de marche)

L’hébergement :

Plusieurs Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires

1 Salle de restauration

1 salle de séjour

1 espace ludothèque et bibliothèque

Plusieurs matériels à disposition : vidéo, hifi, ordinateur, table de ping pong…

La restauration :

Gestion Libre : Tous les repas seront préparés par les jeunes et l’équipe pédagogique.

Selon l’organisation choisi par les jeunes, (planning, groupe de service, volontariat…)

LE « PROJET COLO »

Ce séjour sera labélisé « Vacances apprenantes », ce dispositif est mis en place par l’état, dans le but de rendre plus visible les enjeux éducatifs des séjours de vacances.

Pour répondre aux attentes du dispositif nous avons axé notre pratique sur des thématiques

Afin de travailler sur ces thématiques nous allons constituer 4 groupes de travail. Chaque groupe aura un objectif et un support et devront créer un quiz et restituer le séjour par du journalisme. Des temps « projet colo » formels et informels seront organisés durant le séjour. Ils seront animés et coordonnée par l’équipe.

Il s’agit d’un séjour montagne orienté autour de la pratique d’Activités Physiques de Pleines Nature et découverte de la faune et la flore.

Le choix du programme s’est donc effectué dans une démarche de découverte de nouvelles activités et de l’environnement naturel. Les activités auront donc une place privilégiée dans le séjour afin de travailler sur des objectifs de maîtrise du corps dans l’espace et dans le milieu, dans des environnements.

