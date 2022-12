Agua Que Corre en 432 hz by Barth Russo Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Ville de Marseille Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Agua Que Corre en 432 hz by Barth Russo Marseille 4e Arrondissement, 7 janvier 2023, Marseille 4e Arrondissement Ville de Marseille Marseille 4e Arrondissement. Agua Que Corre en 432 hz by Barth Russo 49 Rue Chape La Maison du Chant Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône La Maison du Chant 49 Rue Chape

2023-01-07 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-07

La Maison du Chant 49 Rue Chape

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement L’écoute d’une musique en 432 hz nous met en résonance avec la nature.

l’oscillation 432 hz est également une fréquence de résonance de l’eau.

La musique appelle des images et des émotions qui nous transportent, nous inspirent, nous élèvent.



Un voyage musical.

Une parenthèse ludique et joyeuse.



Au programme

Percussions corporelles, Human Beatbox, Chant A capella

Musique avec objets

Kamal N’gonie, Ukulélé

Bol Tibétain



Cette première étape de travail est un beau prétexte pour mettre en forme un concert atypique et participatif.



Un moyen, pour moi, de réunir toutes les musiques que je pratique depuis ma première découverte de la musique : les percussions mandingue de l’Afrique de l’ouest.



Prix libre et raisonnable + adhésion (3 €) Sortie de résidence. LA MAISON DU CHANT La Maison du Chant 49 Rue Chape Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-14 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de MarseilleLa Maison du Chant 49 Rue Chape Ville Marseille 4e Arrondissement Ville de Marseille Marseille 4e Arrondissement lieuville La Maison du Chant 49 Rue Chape Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Ville de Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement-ville-de-marseille-marseille-4e-arrondissement/

Agua Que Corre en 432 hz by Barth Russo Marseille 4e Arrondissement 2023-01-07 was last modified: by Agua Que Corre en 432 hz by Barth Russo Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 7 janvier 2023 49 Rue Chape La Maison du Chant Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Ville de Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Ville de Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône