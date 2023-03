Formation rapaces nocturnes – Blairoudeurs Nancy AgroParisTech-Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Formation rapaces nocturnes – Blairoudeurs Nancy AgroParisTech-Nancy, 15 mars 2023, Nancy. Formation rapaces nocturnes – Blairoudeurs Nancy Mercredi 15 mars, 18h30 AgroParisTech-Nancy Entrée gratuite sur inscription (lien ci dessous) ! Blairoudeurs Nancy, association de jeunes naturalistes, vous donne rendez-vous sur le campus d’AgroParisTech-ENGREF Nancy pour découvrir lors d’une formation interractive (quizz, vidéos, plein de fun facts et participation du public !) le monde fascinant des rapaces nocturnes !

Au programme :

– Les caractéristiques physiques des chouettes et hiboux

– Ecologie des espèces en Lorraine, en France, et en Europe

– Des rapaces nocturnes du monde qui méritent le détour

– Des reconnaissances visuelles et auditives des espèces de France et de Lorraine ! Formation adaptée aux néophites et passionnés de tout âge !

Suite à la formation, nous proposerons éventuellement une sortie de prospection à une autre date. Rendez-vous mercredi 15 Mars à 18h30 devant le portail d’AgroParisTech au 97 Rue Saint-Georges à Nancy.

Pour toute question, contacter blairoudeurs.nancy@gmail.com www.blairoudeurs.fr

