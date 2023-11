Marché de Noël de l’Agronaute Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

2023-12-09

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : non Entrée à prix libre, pourquoi ? : L’Agronaute, est un espace qui diffuse des solutions concrètes pour un avenir plus soutenable. Les entrées prix libre vous permettent de nous soutenir afin que nous puissions continuer à vous proposer une programmation éthique et accessible à tous et toutes. Tout public

Suite au succès de l’année dernière, L’Agronaute lance sa troisième édition de son marché de Noël. Une trentaine d’exposants et exposantes auront le plaisir de vous présenter leurs créations artisanales et locales. Accessoires de seconde main, photographies, bijoux, illustrations, décorations, plantes, produits lacto fermentés… une large sélection de cadeaux responsables qui feront plaisir au plus grand nombre ! Cette année, nous combinons notre marché de Noël avec notre fête de l’hiver. Pour rappel les fêtes de saison à l’Agronaute sont des rendez-vous familiaux et kids friendly ! Animations et spectacles pour enfants sont également prévu lors de cette journée ! Local, artisanal, & engagé . Une journée rythmée par des ateliers et des animations, le tout accompagné par de la restauration et du vin chaud.

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr http://www.lagronaute.fr