Bâl Totëm Automne Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes, 11 novembre 2023, Nantes.

2023-11-11

Horaire : 17:00 01:00

Gratuit : non PAF : – 8 € préventes billetterie : mardi 3 octobre 19h – 12 € sur place (ouverture des portes 17h, ne traînez pas les amis)

Dj set / performance graff / artwork participatif tout en collage / Mapping / tapis persan / performers danse libre / massages / stand eco-maquillage et paillettes / stand couronnes feuilles & plumes / stand créateur by BABA / Happy hour / local food & produits locaux issus du commerce équitable / Safe Zone. Nos petites mains vous confectionneront une scénographie aux couleurs chaudes de l’automne »second hand only ». Venez comme vous êtes ! Mais la fête est costumée ! Thème : TBA Musique : Downtempo / Midtempo / Organic / Ethno / Progressive

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr https://fb.me/e/JoiRuXop