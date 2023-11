Fripe-Fripe #4 Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes, 5 novembre 2023, Nantes.

2023-11-05

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Fripe Fripe revient le 4 et 5 novembre 2023 à l’Agronaute ! Consommons mieux, consommons seconde main ! Avec Fripe Fripe #4, nous voulons proposer un mode de consommation raisonné en s’opposant fermement à la fast-fashion et en créant de la revalorisation de vêtements. Une bonne occasion pour mettre en avant des marques qui mettent en valeur la seconde main, l’up-cycling et le vintage et qui nous donnent envie de s’habiller mieux. On vous attend nombreux.ses pour dénicher vos meilleurs looks pour l’hiver dans une ambiance musicale et fleurie Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2023 de 11h à 18h

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr