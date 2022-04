Agrogast Hagenthal-le-Haut, 26 août 2022, Hagenthal-le-Haut.

Agrogast Hagenthal-le-Haut

2022-08-26 10:30:00 – 2022-08-29 23:00:00

Hagenthal-le-Haut Haut-Rhin Hagenthal-le-Haut

EUR Le Festival des Terroirs c’est avant tout la rencontre des producteurs et des consommateurs. Depuis 2009, plus d’une centaine d’ exposants se joignent au Festival. Et nous voilà à la 14ème édition. Afin de répondre aux attentes de tous les visiteurs de nouveaux produits seront présents cette année tout en gardant la taille humaine du site. Ils proposeront tous, leurs saveurs authentiques (vins, fromages, salaisons et autres spécialités gustatives). Quelques producteurs bio se joignent à la manifestation pour proposer leurs produits de qualité.

Le Festival compte également plusieurs restaurants : dans un cadre champêtre des menus variés et très abordables vous seront proposés.

Les enfants n’ont pas été oubliés : une association locale (KIFEKOI) leur propose des activités, des raffraichissements et des surprises …Et comme nous profitons de ce lieu et de cette rencontre, la ferme du Lindenhof ouvrira ses portes.

Le cadre agricole est mis à profit : tous les visiteurs pourront profiter d’une exposition de matériel agricole, en particulier, des matériels innovants et écologiques seront présentés.

Le Festival des Terroirs Agrogast c’est avant tout la rencontre des producteurs et des consommateurs. Il est organisé sous l’égide de l’association du Lindenhof qui s’est entourée de professionnels compétents et de nombreux bénévoles motivés.

+33 3 89 68 59 77

Hagenthal-le-Haut

dernière mise à jour : 2022-04-11 par